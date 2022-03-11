В Петербурге очистили от нефтепродуктов Левашовский канал. Ущерб составил более 200 тысяч

В Петербурге спасли от загрязнения Левашовский канал — там поставили боновые заграждения и собрали более 2 килограммов нефтеводяной смеси. Ущерб водному объекту составил 211 тысяч рублей, сообщает 11 марта пресс-служба городской прокуратуры.
Проверка ведомства показала, что источником загрязнения стал частный земельный участок в поселке Левашово. Там находились колодцы с жидкими химотходами — сточные воды оттуда отводились в придорожную канаву, а она вела к каналу.
Прокуратура Санкт-Петербурга
Отмечается, что к проверке привлекли сотрудников комитетов по природопользованию и по контролю за имуществом, Водоканала, администрации Выборгского района Петербурга и поселка Левашово.
«В целях возмещения вреда, причиненного Левашовскому каналу, природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга к собственникам земельного участка предъявлено исковое заявление. Исковые требования природоохранной прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме», — говорится в сообщении.