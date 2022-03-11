Тёплый атмосферный фронт накрыл Петербург

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 марта будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 6–8 градусов, днем повысится до плюс 1–3. Атмосферное давление будет слабо понижаться.



Сегодняшние плюс 2, по оценке «Яндекса», будут ощущаться как минус 4 при повышенной влажности воздуха — 77%. В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 10 до плюс 3 градусов в течение суток. Самое холодное 11 марта выдалось в 1966 году — минус 21 днём, а самое тёплое — в 2008 году, плюс 10.

