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В Петербурге задержали учителя, который заигрался в любовь со школьницей

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16-летняя жительница Петербурга обратилась в полицию после того, как год провстречалась со школьным учителем.

Школьница рассказала в полиции Невского района, что с февраля 2021 года вплоть до нового года занималась сексом с мужчиной много старше её у домов на Рыбацком проспекте и Караваевской улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 марта.

СК возбудил уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

А накануне около трех дня по подозрению в совершении этого преступления на Малодетскосельском проспекте был задержан 45-летний учитель технологии одной из коррекционных школ Адмиралтейского района.

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Комментарии (7)

Billy
с февраля по декабрь была любовь-морковь, а теперь цены видите как растут? срочно требуется компенсация морального вреда!
Danik
Весна и пошли какие-то странные позитивные новости.
Zet
Айфон не подарил, подорожали сильно...
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