В Петербурге задержали учителя, который заигрался в любовь со школьницей

16-летняя жительница Петербурга обратилась в полицию после того, как год провстречалась со школьным учителем.



Школьница рассказала в полиции Невского района, что с февраля 2021 года вплоть до нового года занималась сексом с мужчиной много старше её у домов на Рыбацком проспекте и Караваевской улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 марта.



СК возбудил уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».



А накануне около трех дня по подозрению в совершении этого преступления на Малодетскосельском проспекте был задержан 45-летний учитель технологии одной из коррекционных школ Адмиралтейского района.

