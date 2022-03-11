В Колпино студентка пожаловалась в полицию на отца за многолетние домогательства

Следственный комитет проверяет обстоятельства истории, рассказанной 19-летней иностранкой, студенткой экономического института. Девушка пожаловалась на 52-летнего отца, который долгое время проявлял к ней не совсем родительские чувства.



Как стало известно «Фонтанке» 11 марта, заявительница, проживающая в Колпино, обратилась к правоохранителям накануне. Она сообщила, что с 11 до 19 лет обидчик совершал с ней то, что Уголовный кодекс трактует как насильственные действия сексуального характера.



На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

