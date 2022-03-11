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В Колпино студентка пожаловалась в полицию на отца за многолетние домогательства

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Следственный комитет проверяет обстоятельства истории, рассказанной 19-летней иностранкой, студенткой экономического института. Девушка пожаловалась на 52-летнего отца, который долгое время проявлял к ней не совсем родительские чувства.

Как стало известно «Фонтанке» 11 марта, заявительница, проживающая в Колпино, обратилась к правоохранителям накануне. Она сообщила, что с 11 до 19 лет обидчик совершал с ней то, что Уголовный кодекс трактует как насильственные действия сексуального характера.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Такие истории напоминают анекдот:

У родителей сын семь лет не разговаривал. Они и свыклись с мыслью, что ребёнок родился немым.
И вот сидят они, обедают. Вдруг сын ни с того ни с сего:
— Суп пересолен.
Родители, поражённые:
— Сынок, ты разговариваешь?! А раньше-то чего молчал?
— А раньше нормально было.
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