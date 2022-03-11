Fitch ожидает для СНГ+ сильный экономический шок

Военная операция на Украине и западные санкции против России — это тяжёлое потрясение для СНГ+ (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Россия, Украина и Узбекистан), считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings. По их оценке, прямые воздействия на экономики стран различаются, но они существенные для всего региона.



«Неопределенность в отношении хода конфликта и окончательного масштаба и продолжительности санкций приводит к неопределенности в отношении масштабов нарушения внутрирегиональных торговых и финансовых потоков, а также транспортных и логистических связей. Но суровость уже объявленных санкций делает неизбежным падение российской экономики в 2022 году, что окажет давление на СНГ+ через каналы торговли, денежных переводов и туризма», — цитирует обзор Fitch Rating «Интерфакс» 11 марта.

