Fitch ожидает для СНГ+ сильный экономический шок

Военная операция на Украине и западные санкции против России — это тяжёлое потрясение для СНГ+ (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Россия, Украина и Узбекистан), считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings. По их оценке, прямые воздействия на экономики стран различаются, но они существенные для всего региона.
«Неопределенность в отношении хода конфликта и окончательного масштаба и продолжительности санкций приводит к неопределенности в отношении масштабов нарушения внутрирегиональных торговых и финансовых потоков, а также транспортных и логистических связей. Но суровость уже объявленных санкций делает неизбежным падение российской экономики в 2022 году, что окажет давление на СНГ+ через каналы торговли, денежных переводов и туризма», — цитирует обзор Fitch Rating «Интерфакс» 11 марта.
Международное агентство Standard & Poor's Global Ratings ожидает падения реального ВВП России в 2022 году на 6,2%. До этого эксперты предполагали рост на 2,7%. Рост российской экономики в 2023 году, по прогнозам, составит 0,3%, в 2024 году — 0,9%. До этого он ожидался на уровне 2%.