Генпрокуратура проверит компании, прекратившие работу в России: им грозит уголовная ответственность

Это делается для «обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций», сообщает ведомство 11 марта.



Краснов подчеркнул недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств, подобные факты «будут жестко пресекаться» прокурорами. Также в сообщении говорится о «недопустимости злоупотреблений, связанных с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента».



«Прокурорами установлен жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядком выплаты заработной платы и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Российской Федерацией. Генеральным прокурором особое внимание обращено на соблюдение прав социально не защищенных групп работников — лиц с ограниченными возможностями, беременных, имеющих малолетних (несовершеннолетних) детей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста», — отмечается в сообщении.

