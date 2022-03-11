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Генпрокуратура проверит компании, прекратившие работу в России: им грозит уголовная ответственность

Прокуроры по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова усилили надзор за компаниями, чьи руководители заявили о приостановке работы в стране.

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Это делается для «обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций», сообщает ведомство 11 марта.

Краснов подчеркнул недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств, подобные факты «будут жестко пресекаться» прокурорами. Также в сообщении говорится о «недопустимости злоупотреблений, связанных с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента».

«Прокурорами установлен жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядком выплаты заработной платы и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Российской Федерацией. Генеральным прокурором особое внимание обращено на соблюдение прав социально не защищенных групп работников — лиц с ограниченными возможностями, беременных, имеющих малолетних (несовершеннолетних) детей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста», — отмечается в сообщении.

Каждый случай приостановки деятельности ведомство оценит как возможное фиктивное и (или) преднамеренное банкротство. А за это преступление предусмотрена уголовная ответственность.

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Комментарии (21)

alexpv
А в чем проблема? Большинство закрывающихся компаний предупредили о соблюдении законодательства, сокращение штатов, выходное пособие и досвидос. На каком основании можно принудить бизнес работать там , где он не хочет?
allyouneedislove
всех не пересажают, черенков для швабринга на всех не напосёшься

представители РФ в своём репертуаре - всех пересажать... кукиш им =Р
260602101
Петров и Баширов будут работать в режиме 24/7.
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