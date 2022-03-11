СМИ сообщают о намерении Байдена закончить нормальные торговые отношения c РФ

Президент США Джо Байден 11 марта намерен выступить с предложением закончить «нормальные торговые отношения» с Россией и взять курс на повышение тарифов на российский импорт, передает Reuters.
По данным CNN, Байден объявит, что США вместе с G7 и Европейским Союзом призывают к отмене статуса «наиболее благоприятствуемой нации» для России. После объявления президента конгресс представит свой законопроект. Всё это сделает возможным, в том числе, решение США и Великобритании запретить импорт нефти из РФ.
Ранее в конгрессе США объявили о согласовании законодательной процедуры для запрета на закупки в России энергоносителей и приостановки «нормальных торговых отношений» с РФ и Белоруссией.