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СМИ сообщают о намерении Байдена закончить нормальные торговые отношения c РФ

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Президент США Джо Байден 11 марта намерен выступить с предложением закончить «нормальные торговые отношения» с Россией и взять курс на повышение тарифов на российский импорт, передает Reuters.

По данным CNN, Байден объявит, что США вместе с G7 и Европейским Союзом призывают к отмене статуса «наиболее благоприятствуемой нации» для России. После объявления президента конгресс представит свой законопроект. Всё это сделает возможным, в том числе, решение США и Великобритании запретить импорт нефти из РФ.

Ранее в конгрессе США объявили о согласовании законодательной процедуры для запрета на закупки в России энергоносителей и приостановки «нормальных торговых отношений» с РФ и Белоруссией.

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Комментарии (37)

Кот Ученый
Это у России был статус «наиболее благоприятствуемой нации»?? Вот новость то!)
263784231
Лучше бы бейджик с надписью "старый маразматик" себе повесил - торговые отношения разорваны в хлам, а он собирается их только объявлять "нормально законченными".
Эд Хэммет
Осторожно, фейк!
Роддом в Мариуполе, о котором "кричат" западные СМИ, давно был захвачен украинскими националистами, устроившими в здании свою базу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Сначала сообщали, что это здание не роддом. Потом утверждали, что военный госпиталь. Теперь новая лажа.
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