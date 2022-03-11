Еврокомиссия подготовит заключения по заявкам Украины, Молдавии и Грузии на членство в ЕС

Главы государств и правительств Европейского союза поручили Еврокомиссии подготовить заключения по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита в Версале. До этого аналогичное решение было принято и по заявке Украины.
«28 февраля 2022 года президент Украины подал заявку на членство в ЕС, реализуя право Украины определять свое будущее. Совет ЕС отреагировал оперативно, поручив Еврокомиссии провести оценку этой заявки в соответствии с положениями Договоров. Пока это происходит, мы без промедления продолжим укреплять наши связи и углублять партнерство, чтобы поддержать Украину на ее пути в Европу. Украина принадлежит к нашей европейской семье», — цитирует заявление 11 марта РИА Новости.
Также лидеры ЕС подчеркнули готовность усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию.
«Мы решительно настроены усилить давление на Россию и Белоруссию. Мы приняли значительные санкции и готовы к быстрому принятию новых», — отмечается в заявлении по итогам саммита.
«Историческая ночь в Версале. После пяти часов оживленных дискуссий лидеры ЕС сказали «да» евроинтеграции Украины. Процесс начался…» — написал в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа.
Кроме того, участники саммита заявили о необходимости обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине.
«Мы призываем незамедлительно обеспечить надежность и безопасность украинских ядерных объектов с помощью Международного агентства по атомной энергии», — говорится в заявлении европейских лидеров.