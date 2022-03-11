Еврокомиссия подготовит заключения по заявкам Украины, Молдавии и Грузии на членство в ЕС

Главы государств и правительств Европейского союза поручили Еврокомиссии подготовить заключения по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита в Версале. До этого аналогичное решение было принято и по заявке Украины.



«28 февраля 2022 года президент Украины подал заявку на членство в ЕС, реализуя право Украины определять свое будущее. Совет ЕС отреагировал оперативно, поручив Еврокомиссии провести оценку этой заявки в соответствии с положениями Договоров. Пока это происходит, мы без промедления продолжим укреплять наши связи и углублять партнерство, чтобы поддержать Украину на ее пути в Европу. Украина принадлежит к нашей европейской семье», — цитирует заявление 11 марта РИА Новости.

