Небольшой квартирный пожар на Беговой унес жизнь человека

Неопознанный труп нашли сотрудники МЧС после тушения пожара на Беговой улице в Петербурге. О погибшем 11 марта сообщает пресс-служба главного управления.



Сообщение о возгорании в дома 1/1 по Беговой поступило в 23.40. Спустя полчаса огонь был ликвидирован. В двухкомнатной квартире выгорел всего 1 квадратный метр. При этом на месте пожара был найден погибший. В городском ГУ МЧС отметили, что его возраст и пол на данный момент устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.