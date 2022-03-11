FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: +1
120.38р132.96р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Небольшой квартирный пожар на Беговой унес жизнь человека

0
Печать

Неопознанный труп нашли сотрудники МЧС после тушения пожара на Беговой улице в Петербурге. О погибшем 11 марта сообщает пресс-служба главного управления.

Сообщение о возгорании в дома 1/1 по Беговой поступило в 23.40. Спустя полчаса огонь был ликвидирован. В двухкомнатной квартире выгорел всего 1 квадратный метр. При этом на месте пожара был найден погибший. В городском ГУ МЧС отметили, что его возраст и пол на данный момент устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний