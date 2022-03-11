Американский банк JPMorgan Chase сворачивает работу в России

Один из крупнейших американских банков JPMorgan Chase объявил, что сворачивает свою работу в России. Об этом 10 марта сообщает телекомпания CNBC со ссылкой на заявление транснационального фининститута.

Банк указывает, что решение принято «в соответствии с распоряжениями правительств по всему миру». В России JPMorgan продолжит осуществлять небольшой объем операций, связанных с урегулированием обязательств клиентов и оказанию им поддержки.

Ранее стало известно, что деятельность в РФ сворачивает другой американский финансовый институт Goldman Sachs.