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Американский банк JPMorgan Chase сворачивает работу в России

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Один из крупнейших американских банков JPMorgan Chase объявил, что сворачивает свою работу в России. Об этом 10 марта сообщает телекомпания CNBC со ссылкой на заявление транснационального фининститута.

Банк указывает, что решение принято «в соответствии с распоряжениями правительств по всему миру». В России JPMorgan продолжит осуществлять небольшой объем операций, связанных с урегулированием обязательств клиентов и оказанию им поддержки.

Ранее стало известно, что деятельность в РФ сворачивает другой американский финансовый институт Goldman Sachs.

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