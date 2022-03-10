МАГАТЭ запустило диалог между РФ и Украиной о безопасности украинских АЭС

Первая попытка организовать диалог между Россией и Украиной по вопросу обеспечения безопасности украинских АЭС была реализована Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил 10 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, добавив, что впереди еще много работы. До этого он провел переговоры с главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым в Турции по вопросу обеспечения безопасности функционирования украинских АЭС из-за военной операции России.



По словам Гросси, переговоры в Турции были конструктивными, состоялись важные встречи.