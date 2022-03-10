Соцопрос: до 24 февраля каждый пятый россиянин хотел уехать

Переехать в другую страну на ПМЖ хотят 19% россиян. Больше всего покинуть Родину желают представители молодежи, об этом свидетельствуют данные опроса независимой службы социологии «Левада-центр»* (НКО-иноагент). Результаты исследования опубликованы 10 марта.



79% опрошенных на вопрос о желании сменить страну ответили отрицательно. 2% не смогли определиться. Важно, что исследование проводилось с 17 по 21 февраля, то есть буквально перед признанием Россией независимости ДНР и ЛНР, подписанием договора о «дружбе». Все эти события выпали на последний день опроса, но спецоперация началась на три дня позже.

