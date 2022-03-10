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Соцопрос: до 24 февраля каждый пятый россиянин хотел уехать

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Переехать в другую страну на ПМЖ хотят 19% россиян. Больше всего покинуть Родину желают представители молодежи, об этом свидетельствуют данные опроса независимой службы социологии «Левада-центр»* (НКО-иноагент). Результаты исследования опубликованы 10 марта.

79% опрошенных на вопрос о желании сменить страну ответили отрицательно. 2% не смогли определиться. Важно, что исследование проводилось с 17 по 21 февраля, то есть буквально перед признанием Россией независимости ДНР и ЛНР, подписанием договора о «дружбе». Все эти события выпали на последний день опроса, но спецоперация началась на три дня позже.

Тем не менее максимальная доля желающих уехать из России навсегда в минувшем феврале оказалась среди респондентов 18–24 лет. В этой группе граждан иммигрировать готов почти каждый второй — 44%. Среди основных причин для отъезда россияне называют экономическую (44%) и политическую (33%) обстановку в стране, а также желание обеспечить детям достойное будущее (41%).

При этом 52% молодых совершеннолетних россиян, по данным на февраль, уезжать не хотят.

Социологи сообщили 47news, что на фоне событий последних двух недель было решено провести повторный опрос в марте. Обычно подобные исследования проходят раз в год.

* — НКО включено Минюстом РФ в реестр организаций «выполняющих функции иностранного агента».

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Комментарии (17)

266178921
Я и моя семья хотим свободно путешествовать по миру как раньше, а теперь мы должны до конца жизни сидеть под железным занавесом с, с дикорастущими ценами и самыми ужасными перспективами...
Алик-1
В 90-е я тоже мечтал, что уеду жить в Штаты или Британию… Потом вся эта дурь прошла. Заодно видел и слышал тех, кто вернулся плюясь, что провёл впустую 10-20 лет жизни
Zdobsi
Все эти соцопросы не совсем верны. Чтобы понять, правильно ли опрос сделан, нужно знать все вопросы, которые задавались. Это же не один вопрос, правильно? Потом, их правильно нужно обработать. 1000-1700 человек это мало. Нужно немного больше опрашивать и получить полный срез. И публикация результатов сама по себе формирует общественное мнение. Думаю, что такие вопросы надо задавать вкупе с другими. Хотеть не значит намереваться. Как пример владеют ли иностранными языками, какое образование, предпринимали ли какие то шаги, чтобы уехать учиться или на пмж? А так вас спросят-хотите купить Майбах? Да, конечно, очень хочу. Но что-то как то все не складывается.
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