Соцопрос: до 24 февраля каждый пятый россиянин хотел уехать

Переехать в другую страну на ПМЖ хотят 19% россиян. Больше всего покинуть Родину желают представители молодежи, об этом свидетельствуют данные опроса независимой службы социологии «Левада-центр»* (НКО-иноагент). Результаты исследования опубликованы 10 марта.
79% опрошенных на вопрос о желании сменить страну ответили отрицательно. 2% не смогли определиться. Важно, что исследование проводилось с 17 по 21 февраля, то есть буквально перед признанием Россией независимости ДНР и ЛНР, подписанием договора о «дружбе». Все эти события выпали на последний день опроса, но спецоперация началась на три дня позже.
Тем не менее максимальная доля желающих уехать из России навсегда в минувшем феврале оказалась среди респондентов 18–24 лет. В этой группе граждан иммигрировать готов почти каждый второй — 44%. Среди основных причин для отъезда россияне называют экономическую (44%) и политическую (33%) обстановку в стране, а также желание обеспечить детям достойное будущее (41%).
При этом 52% молодых совершеннолетних россиян, по данным на февраль, уезжать не хотят.
Социологи сообщили 47news, что на фоне событий последних двух недель было решено провести повторный опрос в марте. Обычно подобные исследования проходят раз в год.
* — НКО включено Минюстом РФ в реестр организаций «выполняющих функции иностранного агента».