Петербуржцы получили на двоих больше 20 лет колонии за производство наркотиков на Вологодчине

В Вологде осудили двоих жителей Петербурга, признанных виновными в производстве наркотиков в особо крупном размере, а также незаконном приобретении, хранении и перевозке их прекурсоров. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



Установлено, что мужчины произвели более 220 кг запрещенного вещества с целью продажи. Наркотики они хранили в заранее приобретенном жилом доме на территории Вологодского района.



Одного гостя из Северной столицы приговорили к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы, второго — к 11 годам и 9 месяцам. Оба будут отбывать сроки в колонии строгого режима.

