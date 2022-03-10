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Петербуржцы получили на двоих больше 20 лет колонии за производство наркотиков на Вологодчине

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В Вологде осудили двоих жителей Петербурга, признанных виновными в производстве наркотиков в особо крупном размере, а также незаконном приобретении, хранении и перевозке их прекурсоров. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что мужчины произвели более 220 кг запрещенного вещества с целью продажи. Наркотики они хранили в заранее приобретенном жилом доме на территории Вологодского района.

Одного гостя из Северной столицы приговорили к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы, второго — к 11 годам и 9 месяцам. Оба будут отбывать сроки в колонии строгого режима.

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