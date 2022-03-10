Карпин остался главным тренером сборной до конца года. Он также вернулся в «Ростов»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продлил контракт с Российским футбольным союзом. Как сообщает 10 марта пресс-служба организации, новое соглашение действует до конца 2022 года.



В то же время Карпин вернется на пост наставника «Ростова». Таким образом, минимум до конца 2022 года он будет совмещать посты в национальной команде и в клубе.



Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда в семи матчах победила пять раз, однажды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

