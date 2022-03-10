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Карпин остался главным тренером сборной до конца года. Он также вернулся в «Ростов»

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продлил контракт с Российским футбольным союзом. Как сообщает 10 марта пресс-служба организации, новое соглашение действует до конца 2022 года.

В то же время Карпин вернется на пост наставника «Ростова». Таким образом, минимум до конца 2022 года он будет совмещать посты в национальной команде и в клубе.

Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда в семи матчах победила пять раз, однажды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Напомним, что из-за спецоперации на Украине сборную России и российские клубы отстранили от всех международных соревнований.

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Комментарии (4)

Marflove
интересно в азиатском чемпионате можно нам играть?
shushu
хорошо хоть не до конца жизни
vseidetpoplanu
там еще крымская футбольная лига есть))
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