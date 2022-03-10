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Только по пять тысяч на загранкомандировки. Юрлицам ограничили выдачу наличных долларов, фунтов и иен

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Банк России 10 марта объявил о новом порядке выдачи юридическим лицам и ИП наличных долларов, фунтов и иен. Теперь получать со своих счетов наличные в этих валютах они смогут только в пределах пяти тысяч и только по одному основанию — для заграничных командировок сотрудников.

Впрочем, в ЦБ оговорились, что в особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена.

За этим исключением российские компании и ИП получать доллары, иены и фунты не смогут. Юридические лица — нерезиденты будут лишены и этой возможности. В этих трех валютах наличные с их российских счетов им не будут выдаваться совсем.

Новые правила будут действовать до 10 сентября.

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