Только по пять тысяч на загранкомандировки. Юрлицам ограничили выдачу наличных долларов, фунтов и иен

Банк России 10 марта объявил о новом порядке выдачи юридическим лицам и ИП наличных долларов, фунтов и иен. Теперь получать со своих счетов наличные в этих валютах они смогут только в пределах пяти тысяч и только по одному основанию — для заграничных командировок сотрудников.



Впрочем, в ЦБ оговорились, что в особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена.



За этим исключением российские компании и ИП получать доллары, иены и фунты не смогут. Юридические лица — нерезиденты будут лишены и этой возможности. В этих трех валютах наличные с их российских счетов им не будут выдаваться совсем.

