Грузовой поезд протаранил фуру на Волхонском шоссе

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На железнодорожном переезде через Промышленную улицу у перекрестка с Волхонским шоссе грузовой поезд врезался в большегруз, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Максим. На кадрах с места ДТП видно, что локомотив протащил фуру перед собой, прежде чем смог остановиться.
О пострадавших не сообщается. По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП на Волхонском шоссе собрался затор в обе стороны, в направлении КАД пробка тянется почти 3 километра. Также встала Промышленная улица.
В пресс-службе РЖД «Фонтанке» сообщили, что ДТП произошло не на их инфраструктуре и не с их подвижным составом. В компании предположили, что поезд принадлежит промышленному предприятию.