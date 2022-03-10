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Грузовой поезд протаранил фуру на Волхонском шоссе

Авария с грузовиком и поездом 10 марта затруднила движение на границе Петербурга и Ломоносовского района Ленобласти. Волхонское шоссе встало в пробке.

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На железнодорожном переезде через Промышленную улицу у перекрестка с Волхонским шоссе грузовой поезд врезался в большегруз, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Максим. На кадрах с места ДТП видно, что локомотив протащил фуру перед собой, прежде чем смог остановиться.

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О пострадавших не сообщается. По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП на Волхонском шоссе собрался затор в обе стороны, в направлении КАД пробка тянется почти 3 километра. Также встала Промышленная улица.

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В пресс-службе РЖД «Фонтанке» сообщили, что ДТП произошло не на их инфраструктуре и не с их подвижным составом. В компании предположили, что поезд принадлежит промышленному предприятию.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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