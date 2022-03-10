FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
116.08р126.44р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Россию разрешат ввозить лекарства в упаковках «без надписей на русском языке»

3
Печать

Неважно, в какой упаковке зарегистрированный препарат попадет в Россию: требования к ней могут быть отменены, если в стране возникнет дефицит лекарства. Правительство внесло в Госдуму 10 марта законопроект о регулировании допуска иностранных лекарств на российский рынок.

Если документ примут, то будет допущен «ускоренный доступ» препаратов: без выполнения требований к упаковкам и получения разрешения Росздравнадзора на их ввод в гражданский оборот.

Ранее препарат, оказавшийся на российском рынке, но предназначенный для обращения в других государствах, — в иностранной упаковке с инструкцией на иностранном языке — считался контрафактом. Теперь его будут признавать пригодным для лечения. Как сказано в проекте закона, «в случае дефицита или риска возникновения дефицита в период введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера». Для идентификации препарата российским потребителем достаточно будет этикетки на оригинальной упаковке на русском языке.

Кроме того, в законопроекте речь идет о том, что производители медицинских изделий или организации, осуществляющие их ввоз в Российскую Федерацию, не вправе приостанавливать или прекращать производство или импорт без предварительного уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти не позднее чем за 6 месяцев.

Эти меры позволят предотвратить риски недостатка важных лекарств в условиях санкций, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

5-я колонна
За лекарствами - в Апрашку. За всем остальным - тоже.
VKuser536714471
Индейцы.
allyouneedislove
вот интересно, в СССР был значок "мастер по к*****яниводству"... а в РФ она как бы запрещена... так вот - если она вдруг понадобится врачам, и у нас её возникнет дефицит, то что - её реально начнут завозить из соседних стран? =))))))))))
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний