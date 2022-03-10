В Россию разрешат ввозить лекарства в упаковках «без надписей на русском языке»

Неважно, в какой упаковке зарегистрированный препарат попадет в Россию: требования к ней могут быть отменены, если в стране возникнет дефицит лекарства. Правительство внесло в Госдуму 10 марта законопроект о регулировании допуска иностранных лекарств на российский рынок.



Если документ примут, то будет допущен «ускоренный доступ» препаратов: без выполнения требований к упаковкам и получения разрешения Росздравнадзора на их ввод в гражданский оборот.



Ранее препарат, оказавшийся на российском рынке, но предназначенный для обращения в других государствах, — в иностранной упаковке с инструкцией на иностранном языке — считался контрафактом. Теперь его будут признавать пригодным для лечения. Как сказано в проекте закона, «в случае дефицита или риска возникновения дефицита в период введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера». Для идентификации препарата российским потребителем достаточно будет этикетки на оригинальной упаковке на русском языке.

