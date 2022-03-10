FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
116.08р126.44р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Как в IKEA, только в Uniqlo. В Петербурге выстроились очереди за уходящей одеждой

Читатели «Фонтанки» поделились видео очередей, которые выстроились в магазине одежды Uniqlo посреди рабочего дня 10 марта. Ранее стало известно, что бренд закрывает продажи в России.

12
Печать

Видео сделано в 15 часов в фирменном магазине Uniqlo у станции метро «Петроградская». По словам читательницы, еще за час до этого никакой толкучки не было, однако вскоре, видимо, прочитавшие новостную ленту покупатели добрались до адреса. Сотрудники обсуждают, что продавцов из-за объяснимого ажиотажа могут вызвать с выходных.

Ранее стало известно, что Uniqlo присоединилось к армии брендов, которые останавливают работу в России, закрыть все 50 магазинов компания намерена к 21 марта. При этом буквально на днях компания заявляла, что не намерена этого делать. «Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — говорил гендиректор Fast Retailing Co. Тадаши Янаи.

Читатель «Фонтанки»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Dud
Хорошую одежду "Uniqlo-м" не назовут!!! )))
TigerOld
Мне закралось подозрение – сейчас наверное каждый (кто еще не объявил ранее) иностранный магазин начнет объявлять, что они уходят из России – результат: «через 1 час все полки пусты», а завтра можно уже спокойно объявить «что мы передумали и остаемся», прекрасная замена «черным пятницам» и «белым понедельникам». Вроде же так было уже с некоторыми объявившими «уход». Возможно они так сделали ради рекламы.
265056402
интересно, кто не зассыт остаться.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний