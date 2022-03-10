Как в IKEA, только в Uniqlo. В Петербурге выстроились очереди за уходящей одеждой

Видео сделано в 15 часов в фирменном магазине Uniqlo у станции метро «Петроградская». По словам читательницы, еще за час до этого никакой толкучки не было, однако вскоре, видимо, прочитавшие новостную ленту покупатели добрались до адреса. Сотрудники обсуждают, что продавцов из-за объяснимого ажиотажа могут вызвать с выходных.
Ранее стало известно, что Uniqlo присоединилось к армии брендов, которые останавливают работу в России, закрыть все 50 магазинов компания намерена к 21 марта. При этом буквально на днях компания заявляла, что не намерена этого делать. «Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — говорил гендиректор Fast Retailing Co. Тадаши Янаи.
Читатель «Фонтанки»