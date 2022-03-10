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Пенсионерка попала под колеса электрички у станции Новая Деревня

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Желание успеть перебежать железнодорожные пути стало трагическим для пожилой женщины на севере Петербурга.

Электричка из Петербурга спешила в Белоостров, когда около полудня машинист увидел на путях женщину, сообщили в пресс-службе транспортной полиции 10 марта.

Ни сигнал повышенной громкости, ни экстренное торможение от наезда не спасло. 76-летняя женщина, которая у станции Новая Деревня переходила пути на запрещающий сигнал светофора, от полученных травм скончалась.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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