Грузовик разбил «лицо» автобусу на проспекте Непокоренных

Пассажирский автобус попал в ДТП с грузовиком в Калининском районе Петербурга утром 10 марта. Водители не разъехались перед «кольцом».
На проспекте Непокоренных, у площади Мужества, столкнулись грузовой фургон и автобус, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Максим. По его словам, у автобуса в результате оказалось повреждено лобовое стекло. Также ДТП перегородило дорогу троллейбусам, добавляет автор поста.
В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла в половине двенадцатого часа дня. Грузовик, выезжая на перекресток, столкнулся с автобусом №80. Пострадавших в аварии нет, после оформления ДТП транспорт оперативно разъехался.
Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», особых проблем с движение на проспекте Непокоренных у площади Мужества не наблюдается. Зато затруднено движение на Политехнической при подъезде к «кольцу».