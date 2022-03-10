Сбой светофоров устроил коллапс на Невском. Особенно не повезло троллейбусам

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
В центре Петербурга днем 10 марта образовался транспортный коллапс из-за временной поломки светофоров и ДТП с троллейбусом. Электротранспорт вынужден проползать мимо потихоньку.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в начале третьего часа дня на перекрестке Невского проспекта с Литейным и Владимирским проспектами сломались светофоры. Собрался затор, скорые еле проезжали забитый транспортом участок. Сбой был недолгим, и вскоре светофоры заработали, но «все так столпились, что пока не могут разъехаться».
Осложнили ситуацию и ЧП с троллейбусами. На углу Невского и Владимирского столкнулись троллейбус № 22 и легковое такси Volkswagen. Они заняли крайний правый ряд у перекрестка. А перед ними, на самом перекрестке, еще один троллейбус застрял на пересечке. Пока его перецепляли и еще не работали светофоры, скопилась немаленькая пробка, а электротранспорт в сторону площади Восстания встал в ожидании.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что ДТП произошло в 14:20. На Невском проспекте у Литейного образовалась пробка, и водитель троллейбуса попытался объехать скопление транспорта. Неудачно сдав назад, он задел автомобиль.