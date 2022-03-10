Шоковая терапия для частной медицины: «падёж» ДМС и снижение спроса

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Поделиться Поделиться







«Пока рост цен спекулятивный»

Только-только отошедшая от пандемийных проблем частная медицина погружается в другие. Приостановка авиасообщения, резкий рост курсов валют отразятся на отечественной системе здравоохранения и стоимости медицинских услуг. Одни эксперты говорят, что это неизбежно, другие — что эта неизбежность равносильна самоубийству. Но клиники даже если и меняют стоимость своих услуг, то пока очень осторожно. Потому что в любой кризис в первую очередь падает как раз спрос на платную медицину.



Например, в клиниках EMS в конце февраля пациенты шли как обычно. Но как только люди поняли, что посыпавшиеся на страну санкции — это надолго, перед праздником за четыре дня — минус 15 процентов звонков в кол-центр. В новой клинике EMS на Энгельса приемы обвалились в 2 раза (там в основном новые пациенты).

О стабильности говорят сейчас только крупные сетевые компании. Так, Дарья Горякина, заместитель генерального директора Лабораторной службы «Хеликс» сообщила «Фонтанке», что стоимость услуг в «Хеликсе» не изменилась, потому что расходные материалы и реагенты закуплены по старым ценам — запас сформирован на несколько месяцев вперед. Все пять лабораторных комплексов компании и все диагностические центры работают в штатном режиме. «Цены на реагентику и расходку наши западные поставщики пока удерживают на том же уровне, что и до событий: на текущий момент волатильность курса валют крайне высока и поставщики будут принимать решение об изменении цен после стабилизации ситуации», — рассказала Дарья Горякина.



В многопрофильных негосударственных клиниках ситуация другая, потому что в них никогда не было больших запасов лекарств, расходных материалов — обычно закупки делаются либо ежемесячно, либо по мере расходования. И уже сейчас многие лекарственные средства и расходку прекратили поставлять.

«Тут, конечно, есть и спекулятивная составляющая — поставщики хотят их придержать, чтобы понять, на что будет дефицит и когда курс доллара хоть как-то стабилизируется, чтобы установить новые цены. На некоторые позиции цены выросли очень заметно, хотя пока и не так, как в начале пандемии в условиях дефицита, когда маски подорожали в 17,5 раза, перчатки и халаты в 4 раза.

Несмотря на то что было заявлено — все, что связано с медициной, под санкции не попадает, зарубежные компании по собственной инициативе отказываются от сотрудничества с российскими компаниями или меняют условия сделок. Например, мы запланировали купить еще один колоноскоп: в середине февраля мы могли его купить за 1,2 млн рублей, но не успели. Сейчас нам предлагают под заказ за 2,7 млн, без гарантии фиксации цены в рублевом эквиваленте.



В среднем цены на расходные материалы и комплектующие уже выросли на 45%, и это не предел, в целом ситуация, конечно, удручающая. Частная медицина сейчас в раздумьях: что делать, когда обещанное импортозамещение не может обеспечить ни нормальными медицинскими перчатками, защищающими медицинский персонал, ни гипсом травматологов — отечественный гипс плохо и долго сохнет, поэтому мы используем импортные материалы. Что уж говорить об остальном. Что-то дорожает, а что-то совсем исчезает. Беда в том, что медицина сегодня невозможна без IT-технологий. Своих у нас почти нет. При этом раньше клиники «выбелялись» — освобождались от нелицензированного ПО, теперь все наоборот: законодатель разрешил пользоваться взломанным ПО. «В клиниках сейчас много оргтехники, там аналогичный рост цен на комплектующие и расходники и также возможны перебои с поставками. Кроме того, уходят поставщики программных комплексов — компания Cisco ушла с российского рынка, а у нас IP-телефония выстроена на ней. Конечно, это не станет для нас сейчас проблемой, но в целом тревожно», — рассказала «Фонтанке» Татьяна Романюк, генеральный директор клиники EMS



Стоматологи в шоке от роста цен

Самые большие сложности — у стоматологических клиник. У них колоссальные потребности в расходных материалах, а в начале марта цены на них выросли, не дожидаясь стабилизации рубля.

Генеральный директор «Клиники доброго стоматолога» Эмиль Агаджанян, объясняет: «В стоматологических клиниках больших запасов обычно никто не делает, все закупается «на жизнь» — максимум на месяц. Мы используем расходники (пломбировочный материал, имплантаты и т. д.) — заказываем новые, получаем, расходуем. Все, что было по старым договорам, закончилось, перед праздником заключали новые. Каких-то имплантатов из февральской закупки, может быть, хватит на месяц, другие мы уже начали закупать по новым ценам. Наши поставщики уже прислали новые прайсы — в среднем рост 30% на всё, по некоторым позициям — на 20%. Поэтому с 3 марта мы тоже подняли цены на 10%». «Мы сейчас пытаемся подкупить что-то в запас хотя бы на 3 месяца. Но вчера нам прислали прайс на стоматологические материалы — рост 48%, сложно принимать решение», — говорит Татьяна Романюк.



В большинстве частных клиник сейчас озабочены тем, чтобы выйти хотя бы в ноль. Выплаты по кредитным обязательствам увеличились, стоимость закупок растет, но цены повышать боятся, потому что роста платежеспособности у населения не видно. В EMS, например, увеличили стоимость первичного приема на 5,6% — с 2,5 тыс. руб. до 2,65 тыс. руб. В себестоимости услуг учли рост цен на материалы 35%, хотя де-факто он выше. «И сейчас никто из поставщиков не может дать прогноз, что и сколько будет стоить завтра, — поясняет Татьяна Романюк. — Мы делаем закупки постоянно — и каждый день получаем новый прайс. Но медицинское учреждение не может менять цены ежедневно».

Страховщики: «Клиники в истерике»

В структуре выручки EMS доля от добровольного медицинского страхования — 55%. Но в Петербурге есть клиники средней ценовой категории, где доля ДМС достигает 80–90%.

«В наших договорах со страховыми компаниями прописано, что мы можем изменить цены не чаще одного или двух раз в год. Страховые компании понимают, что рост цен неизбежен. И теперь мы получаем письма от них с просьбами зафиксировать и не менять стоимость услуг», — говорит генеральный директор EMS.



Оксана Попова, руководитель медицинской дирекции Северо-Западного регионального центра ОСАО «РЕСО-Гарантия», подтверждает, что клиники, которые работают по договорам с ДМС, действительно начали сообщать о повышении стоимости своих услуг, хоть пока и не массово. В основном это выглядит как текущее увеличение стоимости, ужаса оно не вызывает. Тем более что в договорах прописано, что раз в полгода клиники могут поднимать цены. Страховщикам это неприятно, конечно, но не более того.

«Видим истерику у стоматологов, и она обоснованная. Потому что у них очень большие затраты на расходку, — говорит Оксана Попова. — Рост цен на 30–40% у них будет обоснованным. Что касается других направлений медицины, например консультационных приемов, они так сильно дорожать не могут, максимум на 10%».

По словам Оксаны Поповой, перенаправление из клиники, которая увеличивает стоимость, в другие — те, где цены для страховщиков сохраняют, проблематично. В Петербурге есть страховые компании, которые диктуют пациенту клинику для лечения. Но в основном это выбор пациента, какой бы финансовый риск ни несла компания. Конечно, со временем клиника уйдет из базовых программ, но это произойдет не сразу. «У нас есть крупная стоматологическая клиника, которая заявила, что пока не повышает цены, но отзывает свою скидку в 20% для страховых организаций. А что это для страховщика, как не повышение тарифа? В этом случае клиника переходит в другую ценовую категорию. Конечно, для тех, кто заключил договор раньше, ничего не изменится, клиника как была в базовой программе, так и останется. Но для последующих договоров из среднестатистической программы она попадет в дорогую, это значит, что число пациентов у нее уменьшится. А если, сняв скидку, она еще и увеличит стоимость, то мы уже будем обсуждать, нужна ли нам такая стоматология», — говорит Попова.

Страховки ДМС подорожают

«На рынке медицинского страхования ожидается «падёж»: из России уходят целые предприятия — как раз те, у кого в соцпакете обязательно было ДМС. «Ситуация для нас очень тревожная и до конца непонятная. Это наш риск (страхование всегда рисковое), и задача — своевременно отреагировать на ситуацию, изменив стоимость своих страховых программ. К счастью, перезаключение договоров идет круглый год. С теми, кто договоры уже заключил, мы ничего изменить не можем. Например, мы заключили со страхователем договор на год, а он платит по нему поквартально. Мы не изменим цену, разве что совместно со страхователем обсуждаем ситуацию о сокращении объемов медпомощи либо о доплате. Но на моем опыте доплачивать никто и никогда не хотел, — говорит Оксана Попова. — Впрочем, проблема не с ними, а с теми, кто стал страховаться на 2–3 года с фиксированной ценой. Таких компаний много, и что с ними делать, совершенно непонятно. Очень большие сложности возникают с предприятиями, которые объявляют, что уходят с российского рынка. Для новых клиентов, которые будут к нам приходить, или для старых, кто собирается перезаключить договор, цены, скорее всего, уже будут другими».

Прогнозы: пессимистичные и оптимистичные

Прогноз по ДМС: стоимость договоров ДМС для предприятий вырастет, и в нынешней экономической ситуации не многие смогут обеспечить полисом ДМС своих сотрудников. Значит, в частной медицине уменьшится число пациентов с полисами ДМС — напомним, в некоторых клиниках это 80–90% от всех пациентов.

Сергей Ануфриев, директор «Санкт-Петербургского медицинского форума», говорит, что ситуация грустная не только потому, что схлопнутся страховые программы. «Многие клиники брали кредиты на развитие. Банки, причем не только попавшие под санкции, уже уведомили, что процентные ставки по ним выросли. Значит, финансовая нагрузка по их выплатам увеличится. Все сошлось: цены на медуслуги растут за счет роста стоимости расходников и лекарств; процентные ставки по кредитам увеличены, а перекредитоваться частники не могут, из-за тех же высоких ставок; платежеспособность населения, а с ней и спрос падают, — поясняет Сергей Ануфриев. — В итоге цены на медицинские услуги вырастут на 30–100%. А некоторые лекарства, расходные материалы и имплантаты, которые используются при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, могут стать вообще недоступными, потому что цена на них станет недосягаемой не только из-за курса валют — нас отрезают от логистических путей, от технологий».

По расчетам Ануфриева, стоимость цикла ЭКО, например, вырастет вдвое, потому что лекарства и расходные материалы — только импортные. Закупиться впрок смогли не все, а те, у кого были свободные деньги, сумели запастись максимум на 3–6 месяцев.

Александр Абдин, главный врач клиники «Евромед», напротив, считает, что цены на частную медицину заметно не вырастут: «Если они начнут расти, никто не будет их покупать. Себестоимость услуг никогда не была определяющей в медицинском бизнесе. Главное — спрос. Все, кто не сможет уложиться в финансовую модель сжатого спроса, просто исчезнут».

Александр Абдин прогнозирует: лучше, чем видится сейчас, станет после горячей фазы спецоперации — как только перестанут стрелять «танки и пушки» и будет устойчивая переговорная повестка. Потом будет острая фаза — 3–5 месяцев сбоев поставок (смена логистики, смена ассортимента). Затем — подострая фаза, которая продлится еще 3–9 месяцев, — произойдёт «выравнивание» и появится новая точка баланса по ассортименту — цене — доступности. При этом он оговаривается: «Сейчас слишком высока плотность изменений и непредсказуемости, так что на 100% прогнозировать сегодня невозможно. Все мы свидетели того, что прогнозы были одни, а реальность совершенно другая». Логистика будет, скорее всего, меняться с учетом того, что запрет на Российскую Федерацию есть, а на Турцию, Армению, Казахстан, другие страны — нет. Значит, появятся фирмы-посредники — казахская фирма будет заказывать оборудование, расходные материалы и поставлять его в Россию. Это будет дороже и, скорее всего, по 100-процентной предоплате. Но все, что нам нужно, появится. Только не так быстро, как хотелось бы.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

