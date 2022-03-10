«Гадать на кофейной гуще». В Кремле воздержались от прогнозов относительно экономики России

Пресс-секретарь российского президента заявил о шоковом внешнем воздействии на экономику РФ.
«Сейчас что-то прогнозировать — дело абсолютно неблагодарное, что называется, гадать на кофейной гуще. Ситуация абсолютно беспрецедентная», — цитирует 10 марта РБК заявление Дмитрия Пескова.
По его словам, на российскую экономику оказывается «шоковое внешнее воздействие». Представитель Кремля заверил, что власти работают над минимизацией последствий.
Песков выразил надежду, что экономика страны стабилизируется.