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«Гадать на кофейной гуще». В Кремле воздержались от прогнозов относительно экономики России

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Пресс-секретарь российского президента заявил о шоковом внешнем воздействии на экономику РФ.

«Сейчас что-то прогнозировать — дело абсолютно неблагодарное, что называется, гадать на кофейной гуще. Ситуация абсолютно беспрецедентная», — цитирует 10 марта РБК заявление Дмитрия Пескова.

По его словам, на российскую экономику оказывается «шоковое внешнее воздействие». Представитель Кремля заверил, что власти работают над минимизацией последствий.

Песков выразил надежду, что экономика страны стабилизируется.

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Комментарии (32)

McGillavry
Как можно это называть «внешним» воздействием? У нас в стране на самом верху завелись диверсанты, наймиты запада?
Maxi 555
Мишустин отметил, что ограничения, введенные против России, открывают новые инвестиционные возможности внутри страны. Так что не грусти песков.
Maxi 555
Весь мир завидует успехам россии. Хотят сдержать наш бурный рост.
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