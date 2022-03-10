«Ветеран боевых действий» устроил дебош в ТЦ на юге Петербурга

Вневедомственную охрану в ТЦ на бульваре Новаторов вызвали накануне около десяти вечера, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 10 марта.



Мужчина, с трудом стоявший на ногах, задирал посетителей, а охранникам тыкал в лицо удостоверением ветерана боевых действиях с печатью, где мелькала аббревиатура ФСБ.

