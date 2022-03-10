FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -1
116.08р126.44р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Ветеран боевых действий» устроил дебош в ТЦ на юге Петербурга

Агрессивного и орущего пьяного мужчину пыталась сдержать охрана торгового центра в Кировском районе Петербурга. Посетитель отмахивался «красными корочками».

3
Печать

Вневедомственную охрану в ТЦ на бульваре Новаторов вызвали накануне около десяти вечера, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 10 марта.

Мужчина, с трудом стоявший на ногах, задирал посетителей, а охранникам тыкал в лицо удостоверением ветерана боевых действиях с печатью, где мелькала аббревиатура ФСБ.

ПоделитьсяПоделиться

Хулигана наряд ОВО повязал и доставил в 64-й отдел полиции, где выяснилось, что 29-летний петербуржец ранее судим за совершение кражи. Корочки, а также печать, которую нашли у него при себе, отправили на экспертизу. И то и другое вызвало у сотрудников правоохранительных органов большие сомнения.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

VVM1962
по манере поведения , точно оттуда
W Bons
имеет полное ветеранское право
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний