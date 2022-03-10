«Ветеран боевых действий» устроил дебош в ТЦ на юге Петербурга

Вневедомственную охрану в ТЦ на бульваре Новаторов вызвали накануне около десяти вечера, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 10 марта.
Мужчина, с трудом стоявший на ногах, задирал посетителей, а охранникам тыкал в лицо удостоверением ветерана боевых действиях с печатью, где мелькала аббревиатура ФСБ.
Хулигана наряд ОВО повязал и доставил в 64-й отдел полиции, где выяснилось, что 29-летний петербуржец ранее судим за совершение кражи. Корочки, а также печать, которую нашли у него при себе, отправили на экспертизу. И то и другое вызвало у сотрудников правоохранительных органов большие сомнения.