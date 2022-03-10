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ФАС проводит более 200 проверок в регионах из-за завышения цен

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Федеральная антимонопольная служба России проводит 217 проверок в регионах по фактам завышения розничных цен, рассказал руководитель ведомства Максим Шаскольский в ходе своего выступления в Госдуме. Информация об этом опубликована на сайте ФАС 10 марта.

Кроме того, ведомство выдало 22 предупреждения за публичные заявления, которые «направлены на создание ажиотажного спроса». Кому именно их направили, Шаскольский не уточнил.

ФАС сообщила, что проверяет всю товаропроводящую цепочку — от производителя до торговых сетей. После обнаружения нарушений ведомство принимает решение, какие меры в данном случае стоит принять.

Как напомнила служба, россияне могут оставить жалобы на завышение цен на специальных «горячих линиях», которые есть на сайтах всех территориальных управлений ФАС.

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Комментарии (15)

Maik5
Сколько у нас регионов? Поделите 217 на количество.
Ниачом!
allyouneedislove
есть ещё третий вариант - чтобы 50% покупки субсидировало правительство
установить норму - докустим в 30 или 50 К на россиянина, и всё - приходите с талоном за мультиваркой, 50% платите вы, 50% за счёт бюджета
правительство должно взять на себя оплату 50%, т.к. они допустили всё вот это сегодня
простые люди с завода такое устроить не могли...
allyouneedislove
чихали они на ФАС....
штрафом больше - штрафом меньше, цены всё равно никто не опустит...
скорее всего всё подоражает в 2 раза, как подорожал бакс
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