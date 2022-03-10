ФАС проводит более 200 проверок в регионах из-за завышения цен

Федеральная антимонопольная служба России проводит 217 проверок в регионах по фактам завышения розничных цен, рассказал руководитель ведомства Максим Шаскольский в ходе своего выступления в Госдуме. Информация об этом опубликована на сайте ФАС 10 марта.



Кроме того, ведомство выдало 22 предупреждения за публичные заявления, которые «направлены на создание ажиотажного спроса». Кому именно их направили, Шаскольский не уточнил.



ФАС сообщила, что проверяет всю товаропроводящую цепочку — от производителя до торговых сетей. После обнаружения нарушений ведомство принимает решение, какие меры в данном случае стоит принять.

