Наркосеть и приказы с Украины. Силовики поймали за хвост преступное сообщество, снабжавшее Петербург запрещённым

Подробности 10 марта сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. На оперативном видео — задержание предполагаемых наркодилеров в одной из лабораторий. Такие, по версии следствия, располагались в Ленинградской, Московской, Владимирской и Тверской областях. География поставок ещё шире. Кроме перечисленных регионов, это непосредственно Москва и Петербург, а также Удмуртская Республика, Марий Эл, Мурманская, Новгородская, Ростовская, Свердловская, Самарская области.

Полицейские раскрыли преступное сообщество, поставлявшее наркотики по российским регионам. В материалах дела тонны изъятого, запуганные дилеры и руководство, которое запятнало себя убийством и укрылось на Украине.

Как уточняют в МВД, деятельность преступного сообщества пресекли год назад. За это время в деле по статье 210 УК РФ появилось 19 фигурантов, показания 250 свидетелей, результаты двухсот экспертиз и порядка 50 обысков.



По версии следствия, организатор наркобизнеса скрывается на Украине от российского розыска по делу о двух убийствах. Там же якобы производились прекурсоры, которые впоследствии распределялись по лабораториям в РФ. Торговля шла в даркнете, товар покупатели забирали из закладок.



Работать эффективнее и слушать руководство рядовых участников мотивировала «служба безопасности» группировки. «При несоблюдении конспирации и игнорировании указаний руководителя представители указанной службы угрожали наркодилерам и причиняли вред их здоровью», — рассказывает Волк.

Полиция выяснила, что вербовкой занималось как отдельное подразделение, так и непосредственный организатор, который лично вовлёк в бизнес не менее 15 граждан Украины и троих россиян. По материалам дела, с июня 2019-го по март 2021 года была продана тонна запрещённых веществ. Ещё 15 тонн прекурсоров и химических веществ изъято.