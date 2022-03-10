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В Госдуму внесли законопроект об оборотных штрафах для компаний, нарушающих закон о «приземлении»

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Глава комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий оборотные штрафы для IT-гигантов за нарушение закона о «приземлении». Об этом 10 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении копию документа.

Согласно пояснительной записке, за неисполнением компаниями установленных правил будет следовать ответственность в виде административного штрафа в размере до одной десятой совокупной суммы выручки иностранного лица. Повторное нарушение повлечет наложение оборотного штрафа от одной десятой до одной пятой совокупного размера выручки за год.

Проект также предлагает ввести ответственность для операторов поисковых систем, провайдеров хостинга, рекламодателей и рекламораспространителей. Так, за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи сведений об IT-гиганте, не исполняющем закон, предусмотрен штраф до 5 млн рублей.

Кроме того, в случае если провайдер хостинга не предоставляет или же заведомо ложно информирует Роскомнадзор об иностранном юрлице, иностранной организации или иностранном гражданине, которые ведут деятельность в Интернете на территории РФ, предполагается штраф от 50 до 300 тысяч рублей.

Рекламодателей, распространяющих на информационном ресурсе рекламу компаний или IT-гигантов, не исполняющих закон «о приземлении», будут наказывать административным штрафом в размере до трех млн рублей.

По данным агентства, правительство РФ поддерживает данный законопроект.

Согласно российскому законодательству, иностранные компании обязаны учредить российское юридическое лицо или открыть представительство на территории РФ. На них также налагается требование о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещении на сайте электронной формы обратной связи с пользователями из России и установлении на нем счетчика посещаемости.

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Комментарии (4)

Otkating
«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.
Карабас Барабас
Так IT-гиганты (кого не заблокировали) почти все уже сваливают, кого штрафовать боярский собрался?
274480029
Динозаврик нормально так карьеру делает.
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