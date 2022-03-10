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Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает падать

За прошедшие сутки в Петербурге насчитали 2 402 случая коронавируса, что является вторым результатом по стране. Накануне их было 2 642. Об этом 10 марта сообщает оперативный штаб.

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За день в России зафиксировали 51 231 случай COVID-19. Лидером по суточной заболеваемости остается Башкирия с 2 856 случаями.

Летальную статистику за сутки пополнили 665 смертей, из которых 41 в Петербурге.

Общее число заболевших в РФ выросло до 17 191 300.

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Комментарии (3)

Dazdraperma
"- Лежишь? Не дышишь? А как дышал.. . Как дышал.. ." (с)
sergeant-1
Ковид обьявил санкции?
265056402
может с Украины подвозили, цепочка поставок разорвалась. Конечно вируса и так особо не видно было, но какое-то любопытное совпадение о его "уходе с рынка"
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