За день в России зафиксировали
Летальную статистику за сутки пополнили 665 смертей, из которых 41 в Петербурге.
Общее число заболевших в РФ выросло до
Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает падать
За прошедшие сутки в Петербурге насчитали
За день в России зафиксировали
Летальную статистику за сутки пополнили 665 смертей, из которых 41 в Петербурге.
Общее число заболевших в РФ выросло до
09 октября 2021, 11:48В России суточная заболеваемость COVID-19 приблизилась к 30 тысячам. В Петербурге число случаев стремительно растет
11 октября 2021, 11:36В Петербурге заболеваемость COVID-19 вернулась к январским показателям. По России уже почти 29 500 случаев
15 декабря 2021, 11:49Москва обогнала Петербург по суточной заболеваемости COVID-19
07 декабря 2021, 11:55Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге снижается почти неделю. В России впервые с 14 октября — меньше 32 тысяч
18 января 2022, 11:51Петербургская суточная заболеваемость COVID-19 два дня подряд держится выше 4 тысяч
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