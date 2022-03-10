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Несколько машин погибло при ночном пожаре под Петербургом

Ночью на платной парковке в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти вспыхнул пожар. Некоторые машины огонь полностью уничтожил — о последствиях рассказал читатель «Фонтанки» Денис, а подробности 10 марта приводит областной портал 47news.

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Фото: читатель 47news Денис
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По данным издания, машины загорелись около половины пятого утра четверга. Судя по снимкам, в числе пострадавших — «Рендж Ровер», «Киа», пикап «Тойота», «Рено Дастер», «Форд Куга», а также пара отечественных автомобилей.

читатель 47news

«Полностью уничтожены три машины, «Рендж Ровер» обгорел частично, его, видимо, успели откатить. Ночь была холодная, возможно, кто-то поставил двигатель на прогрев, замкнуло», — отметил Денис.

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По словам читателя, пожар произошел на платной парковке компании Smart Parking. Отдельного поста охраны там нет, зато есть камеры наблюдения.

Фото: читатель 47news Денис

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