Несколько машин погибло при ночном пожаре под Петербургом

По данным издания, машины загорелись около половины пятого утра четверга. Судя по снимкам, в числе пострадавших — «Рендж Ровер», «Киа», пикап «Тойота», «Рено Дастер», «Форд Куга», а также пара отечественных автомобилей.
читатель 47news
«Полностью уничтожены три машины, «Рендж Ровер» обгорел частично, его, видимо, успели откатить. Ночь была холодная, возможно, кто-то поставил двигатель на прогрев, замкнуло», — отметил Денис.
По словам читателя, пожар произошел на платной парковке компании Smart Parking. Отдельного поста охраны там нет, зато есть камеры наблюдения.