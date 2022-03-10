Петербуржец решил научить шумного соседа тишине выстрелом из «Добрыни»

Разногласия двух соседей из-за уровня громкости музыки стали причиной серьезного конфликта, который произошел в Невском районе города. Выяснение отношений с помощью аэрозольного пистолета «Добрыня» закончилась для одного из них поездкой в отдел полиции.



Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, словесная перепалка случилась накануне днем на лестничной площадке многоквартирного дома №8 на Ивановской улице. К правоохранителям обратился 28-летний местный житель, в сторону которого обидчик распылил перцовый заряд. Позже его госпитализировали и после оказания медпомощи отпустили в удовлетворительном состоянии.

