FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -1
116.08р126.44р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Петербуржец решил научить шумного соседа тишине выстрелом из «Добрыни»

0
Печать

Разногласия двух соседей из-за уровня громкости музыки стали причиной серьезного конфликта, который произошел в Невском районе города. Выяснение отношений с помощью аэрозольного пистолета «Добрыня» закончилась для одного из них поездкой в отдел полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, словесная перепалка случилась накануне днем на лестничной площадке многоквартирного дома №8 на Ивановской улице. К правоохранителям обратился 28-летний местный житель, в сторону которого обидчик распылил перцовый заряд. Позже его госпитализировали и после оказания медпомощи отпустили в удовлетворительном состоянии.

Известно, что пострадавший ранее и сам попадал в поле зрения полицейских. В 2016 году его признали виновным в покушении на кражу.

Правоохранители «по горячим следам» задержали 38-летнего подозреваемого. Мужчину доставили в отдел полиции, в его отношении был составлен протокол по статье о побоях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний