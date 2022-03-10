Отели Hilton и Hyatt, компании Mars, Epson, Caterpillar, Hitachi — кто ещё отказывается от работы в России

Сети Hilton и Hyatt сообщили о приостановке деятельности по открытию новых отелей в России, закрытии корпоративного офиса в Москве и намерении направить прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине, пишет 10 марта РИА Новости со ссылкой заявления сетей. Они обещают обеспечить работой и зарплатой «всех сотрудников, которых это затронуло».

Производитель принтеров и другого оборудования Epson приостанавливает поставку продукции в РФ и Белоруссию и собирается выделить 1 миллион долларов на гуманитарную помощь через ООН и Красный Крест. «Epson и компании группы обеспокоены конфликтом на Украине и гуманитарным кризисом в регионе... Мы приняли решение приостановить экспорт нашей продукции в Россию и Белоруссию», — цитирует РИА сообщение компании.



О приостановке работы своих заводов в России объявила американская компания Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники. «Деятельность в России становится все более сложной, включая сбои в цепочках поставок и санкции, и мы приостанавливаем работу на наших российских производственных предприятиях», — заявили в компании (цитата по РИА).

Приостановить все свои рекламные кампании в РФ и Белоруссии и временно отказаться от инвестиций в России решила американская компания Mars, сообщает ТАСС. Mars, помимо одноименных шоколадных батончиков, а также других кондитерских изделий (батончики Bounty, Milky Way, Twix, шоколадные конфеты M&M's, драже Skittles), также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's и марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba. Производитель пива Carlsberg также останавливает производство. «Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы «Балтика» будут управляться как отдельный бизнес, чтобы поддержать наших сотрудников и их семьи», — говорится в сообщении компании.

