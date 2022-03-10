FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -1
116.08р126.44р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Отели Hilton и Hyatt, компании Mars, Epson, Caterpillar, Hitachi — кто ещё отказывается от работы в России

Продолжает расти список компаний, в той или иной степени прекращающих работу в России.

7
Печать

Сети Hilton и Hyatt сообщили о приостановке деятельности по открытию новых отелей в России, закрытии корпоративного офиса в Москве и намерении направить прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине, пишет 10 марта РИА Новости со ссылкой заявления сетей. Они обещают обеспечить работой и зарплатой «всех сотрудников, которых это затронуло».

Производитель принтеров и другого оборудования Epson приостанавливает поставку продукции в РФ и Белоруссию и собирается выделить 1 миллион долларов на гуманитарную помощь через ООН и Красный Крест. «Epson и компании группы обеспокоены конфликтом на Украине и гуманитарным кризисом в регионе... Мы приняли решение приостановить экспорт нашей продукции в Россию и Белоруссию», — цитирует РИА сообщение компании.

О приостановке работы своих заводов в России объявила американская компания Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники. «Деятельность в России становится все более сложной, включая сбои в цепочках поставок и санкции, и мы приостанавливаем работу на наших российских производственных предприятиях», — заявили в компании (цитата по РИА).

Приостановить все свои рекламные кампании в РФ и Белоруссии и временно отказаться от инвестиций в России решила американская компания Mars, сообщает ТАСС. Mars, помимо одноименных шоколадных батончиков, а также других кондитерских изделий (батончики Bounty, Milky Way, Twix, шоколадные конфеты M&M's, драже Skittles), также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's и марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.

Производитель пива Carlsberg также останавливает производство. «Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы «Балтика» будут управляться как отдельный бизнес, чтобы поддержать наших сотрудников и их семьи», — говорится в сообщении компании.

Доставку товаров в Россию и Белоруссию приостанавливает американский интернет-ретейлер Amazon.

Свою деятельность в РФ временно сворачивает японская корпорация Hitachi. Исключение составит продукция и техническая поддержка электрических систем и электрооборудования, передаёт ТАСС.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

sektor7
А профсоюз проституток одобрял закрытия этих отелей, у эскорта спрашивали согласия?
Это же серьёзный бизнес. Не трактора там всякие.
Константа
Что мне жаль по-настоящему, так animal planet, выписалась из больницы и долго терзала пульт телека в безуспешных поисках, пока хорошо информированный сын не открыл глаза. Эхххъ :(
LanaKo
Калька - наше всё!)
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний