МВФ пообещал Киеву 1,4 млрд долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление Украине чрезвычайного финансирования в размере 1,4 млрд долларов, сообщает 10 марта ТАСС со ссылкой на заявление МВФ.



«Хотя прогноз крайне неопределенный, экономические последствия уже очень серьезны, в том числе всего за 13 дней поток беженцев превысил 2 млн человек, и на Украине также имело место широкомасштабное разрушение ключевой инфраструктуры», — подчеркивается в документе.

