FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -1
116.08р126.44р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

МВФ пообещал Киеву 1,4 млрд долларов

5
Печать

Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление Украине чрезвычайного финансирования в размере 1,4 млрд долларов, сообщает 10 марта ТАСС со ссылкой на заявление МВФ.

«Хотя прогноз крайне неопределенный, экономические последствия уже очень серьезны, в том числе всего за 13 дней поток беженцев превысил 2 млн человек, и на Украине также имело место широкомасштабное разрушение ключевой инфраструктуры», — подчеркивается в документе.

Средства, эквивалентные 50 % квоты Украины в МВФ, будут предоставлены в рамках Инструмента для ускоренного финансирования МВФ, «чтобы помочь справиться со срочными финансовыми потребностями», а также в качестве «катализатора финансирования со стороны других партнеров».

После окончания кризиса стране, вероятно, потребуется значительная поддержка для восстановления, отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Zlobodey
Вспоминаю сериал "слуга народу", так Зеля в каждой серии во всех сезонах занимался тем что искал кто пришлет уркаине денег 😁😁😁
sektor7
Под 25% годовых, дописывайте новость правильно
А13579
Пилу наточили, пилить готовы, шлите…
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний