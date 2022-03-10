ЕС готовит декларацию о постепенном отказе от российских нефти и газа

«Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — цитирует РБК проект документа.

Евросоюз намерен постепенно отказаться от покупки российской нефти, газа и угля, сообщает Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС.

События на Украине стали поворотным моментом, запустили «тектонический сдвиг в европейской истории», поскольку на Россию приходится 40 % газа, более 25 % нефти и 50 % угля, поставляемых в ЕС. В максимальной степени от российских энергоресурсов зависят Германия, Италия, Венгрия и Австрия.



Еврокомиссия рассчитывает в этом году сократить потребление газа на две трети, а в дальнейшем полностью отказаться от поставок из России — «задолго до 2030 года». Согласно европейскому плану REPowerEU, поставки газа предлагается диверсифицировать с помощью увеличения объёмов импорта сжиженного природного газа, производства и импорта возобновляемого водорода и биометана, строительства трубопроводов из других стран.

