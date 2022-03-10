FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -1
116.08р126.44р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ЕС готовит декларацию о постепенном отказе от российских нефти и газа

16
Печать

Евросоюз намерен постепенно отказаться от покупки российской нефти, газа и угля, сообщает Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС.

«Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — цитирует РБК проект документа.

События на Украине стали поворотным моментом, запустили «тектонический сдвиг в европейской истории», поскольку на Россию приходится 40 % газа, более 25 % нефти и 50 % угля, поставляемых в ЕС. В максимальной степени от российских энергоресурсов зависят Германия, Италия, Венгрия и Австрия.

Еврокомиссия рассчитывает в этом году сократить потребление газа на две трети, а в дальнейшем полностью отказаться от поставок из России — «задолго до 2030 года». Согласно европейскому плану REPowerEU, поставки газа предлагается диверсифицировать с помощью увеличения объёмов импорта сжиженного природного газа, производства и импорта возобновляемого водорода и биометана, строительства трубопроводов из других стран.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Leo.S
Пушной зверек все ближе
Never_Mind
Ну вот и все. Нет поставок - нет поступлений в бюджет, рубль еще больше опускают, превращая в фантик, начинается дефицит, падаем на уровень Венесуэлы. Квасные дурни прозревают, начинаются волнения, вступает в работу прикормленная жандармерия. И все это ради имперский амбиций наполеончика, узурпироваашего власть.
Dazdraperma
Мой сосед-пенсионер решил подготовить декларацию о постепенном отказе от интимного общения с женским полом. Говорит, что лет через 30-40 точно и бесповоротно откажется.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний