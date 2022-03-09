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На тёмном Белоостровском шоссе столкнулись два Volvo. Оба водителя госпитализированы

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Два автомобиля Volvo не поделили Белоостровское шоссе на 29-м километре. Очевидец опубликовал видео аварии в соцсетях вечером 9 марта. На кадрах видно, как пожарные проливают водой содержимое капота одной из машин.

По данным «Фонтанки», в ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя. Одному 44 года, другому — 60. Моторный отсек одного из автомобилей после столкновения загорелся.

Как отмечают автолюбители, на этом участке Белоостровского шоссе дорога неосвещенная, и водители в темноте пытаются быть ближе к разделительной полосе, чтобы не влететь в отбойник.

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Комментарии (1)

Денеб
"....на этом участке Белоостровского шоссе дорога неосвещенная, и водители в темноте пытаются быть ближе к разделительной полосе, чтобы не влететь в отбойник".... Прелестно!
Россия... 21 век.......
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