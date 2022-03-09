На тёмном Белоостровском шоссе столкнулись два Volvo. Оба водителя госпитализированы

Два автомобиля Volvo не поделили Белоостровское шоссе на 29-м километре. Очевидец опубликовал видео аварии в соцсетях вечером 9 марта. На кадрах видно, как пожарные проливают водой содержимое капота одной из машин.



По данным «Фонтанки», в ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя. Одному 44 года, другому — 60. Моторный отсек одного из автомобилей после столкновения загорелся.