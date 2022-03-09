Вышел первый трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» с МакГрегором

На YouTube канале «Звездных войн» 9 марта вышел первый трейлер мини-сериала «Оби-Ван Кеноби». Показать его планируется на видеосервисе Disney+, премьера запланирована на 25 мая.
События мини-сериала развиваются спустя 10 лет после событий третьего эпизода «Звездных войн: Месть ситхов» (2005), когда Оби-Ван Кеноби сталкивается с предательством своего друга и ученика Энакина Скайуокера, перешедшего на темную сторону и ставшего Дартом Вейдером.
Автор: Star Wars/YouTube
В сериале снялся Юэн МакГрегор, вновь обратившийся к роли мастера-джедая, а к роли Дарта Вейдера возвращается Хейден Кристенсен. Режиссер проекта — Дебора Чоу.