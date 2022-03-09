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Вышел первый трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» с МакГрегором

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На YouTube канале «Звездных войн» 9 марта вышел первый трейлер мини-сериала «Оби-Ван Кеноби». Показать его планируется на видеосервисе Disney+, премьера запланирована на 25 мая.

События мини-сериала развиваются спустя 10 лет после событий третьего эпизода «Звездных войн: Месть ситхов» (2005), когда Оби-Ван Кеноби сталкивается с предательством своего друга и ученика Энакина Скайуокера, перешедшего на темную сторону и ставшего Дартом Вейдером.

Автор: Star Wars/YouTube

В сериале снялся Юэн МакГрегор, вновь обратившийся к роли мастера-джедая, а к роли Дарта Вейдера возвращается Хейден Кристенсен. Режиссер проекта — Дебора Чоу.

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Комментарии (4)

Редиcка
Следующая новость, про Путина и Тик-ток, такая смешная, а комментарии закрыли. Давайте здесь смеяться. Ха-Ха-Ха!
Денеб
Да пусть хоть "Оби-ван Кеноби"! Только забудьте о спецоперации......
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