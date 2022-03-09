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Носитель свиного сердца умер в США спустя два месяца после пересадки

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Пациент, который первым в мире получил свиное сердце, умер спустя два месяца после пересадки. Мужчине было 57 лет. О гибели решившегося на эксперимент сообщает 9 марта Associated Press со ссылкой на медицинский центр университета Мэриленда.

Врачи не назвали причину смерти Дэвида Беннетта, но уточнили, что его состояние ухудшилось за несколько дней до ухода из жизни.

Пересадка сердца генно-модифицированной свиньи была единственным шансом выжить для Беннетта, так как из-за тяжести своего состояния он не мог претендовать на донорский орган. Трансплантация, по словам врачей, прошла прекрасно — пациент спустя 3 дня после операции уже чувствовал себя хорошо и даже сделал фото со своим доктором.

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Комментарии (5)

ZavtraBudetLuchshe
2 месяца жизни, это бесконечно много, когда умираешь
Денеб
Кто-то думает о том, чтобы спасти человеческую жизнь..... А кто-то думает о том, чтобы её отнять..... ради собственной шкуры и личных амбиций........
-4°
Неовермахт приостанавливает работу своих сердец по всему миру
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