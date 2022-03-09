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ЦБ не будет возобновлять торги 10 марта на Московской бирже в секции фондового рынка

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Банк России решил не возобновлять торги 10 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом 9 марта сообщается на сайте ЦБ.

Санкт-Петербургская биржа запустила торги 9 марта. Однако в них не участвовали несколько инструментов, в том числе ценные бумаги российских компаний, включая те, что размещены в США.

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Комментарии (10)

mavar
Фондовый рынок - фикция. Как и многие другие вещи из классической капиталистической экономике. Надо его грохнуть громко и сразу.
Zloi_prohozhiy
Да открыли б уже и пусть рынок решает, на то он и рынок.
Ник Приносящий Счастье
Считаю, что все варианты были просчитаны и не просто так было принято такое сложное решение по Украине. Враг будет разбит. Победа будет за нами!
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