ЦБ не будет возобновлять торги 10 марта на Московской бирже в секции фондового рынка

Банк России решил не возобновлять торги 10 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом 9 марта сообщается на сайте ЦБ.



Санкт-Петербургская биржа запустила торги 9 марта. Однако в них не участвовали несколько инструментов, в том числе ценные бумаги российских компаний, включая те, что размещены в США.