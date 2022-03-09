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Губернатор Ленобласти выразил соболезнования семье еще одного военного, погибшего в ходе спецоперации на Украине

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования семье уроженца поселка Кикерино Волосовского района, погибшего во время спецоперации на Украине. Об этом 9 марта пишет 47news.

«Глубоко скорблю вместе с родными Павла Вадимовича Позанена, его близкими, одноклассниками по Кикеринской школе и однокурсниками по агропромышленному факультету Государственного института экономики, финансов, права и технологий, со всеми, кто знал и любил его — смелого, сильного, целеустремлённого. Настоящего патриота своей страны», — отметил Дрозденко.

5 марта жители Выборгского района Ленобласти простились с уроженцем Лесогорска Дмитрием Федосеевым, https://www.fontanka.ru/2022/03/05/70489685/ который также погиб на Украине в ходе спецоперации, начавшейся 24 февраля.

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