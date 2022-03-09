Магистры, сдавайтесь. Аэрокосмическому петербургскому госуниверситету вспомнили вступительные испытания и взятку

Сегодня в Следственном комитете Московского района Петербурга есть свежее уголовное дело по мирной статье «взятка». Оно возбуждено в отношении 33-летней сотрудницы — специалиста по учебно-методической работе одного из деканатов Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. По данным нашего издания, ей вменяется получение 200 тысяч рублей за успешную сдачу вступительных испытаний и поступление на бюджетную форму обучения по направлению магистратуры. По крайней мере, именно так должна называться эта процедура.

Ее задержали оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД еще 3 марта, и причем на двое суток. После на фигуранта наложили санкции в виде запрета определенных действий. Любопытно еще и то, что эпизод датируется летом 2020 года.



Вряд ли экономическая полиция в это время начала так рьяно копать под подозреваемую. Скорее, это давний оперативный материал, который просто дошел до финала в неподходящий период. Тем не менее любую государственную машину трудно остановить сразу.



Так, по словам нашего собеседника в подразделении по борьбе с коррупцией, «тем студентам, кто так же решал вопросы, советуем прийти к нам добровольно… говоря новостным языком — сдаться в плен». Далее совет превратился в ультиматум: «Ведь может так выйти, что мы сами придем, и тогда разговор уже пойдет о даче взятки».

