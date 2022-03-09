Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

В Минэкономразвития заявили, что правительство сохранит рабочие места в иностранных компаниях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в России.

В ведомстве также предлагают вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях, более 25% которых принадлежит иностранцам.