Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин: «Слова Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о ситуации на Украине не способствуют согласию и мирному разрешению кризиса».
В интервью изданию Bild Владимир Зеленский заявил, что положить конец происходящему можно «только после прямых переговоров между двумя президентами».
Новости от Минобороны из нового брифинга:
- с начала проведения спецоперации уничтожено 2814 объектов украинской военной инфраструктуры;
- ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинские националисты завезли около 80 тонн аммиака;
- националисты готовят провокации на Украине с использованием отравляющих веществ для обвинения России в применении химического оружия.
SHOT / T.me
В ООН на фоне ограничительных мер в отношении РФ заявили, что «санкции не должны наносить ущерба обычным гражданам».
Годовая инфляция в России с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 10,42% против 9,05% неделей ранее, заявили в Минэкономразвития.
Минцифры предупреждает, что некоторые сайты не открываются из-за проблем в работе центров сертификации, которые отвечают за безопасность интернет-ресурсов. Такое уведомление появилось на «Госуслугах»:
В Минэкономразвития заявили, что правительство сохранит рабочие места в иностранных компаниях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в России.
В ведомстве также предлагают вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях, более 25% которых принадлежит иностранцам.
По данным ООН, с 24 февраля на Украине погибли 516 гражданских лиц и ещё 908 получили ранения.
Adidas приостанавливает работу онлайн-приложения с 9 марта, розничные магазины закроются в России после 13 марта.
Также о приостановке деятельности заявила американская компания Brown-Forman (виски Jack Daniel's, водка Finlandia).
Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli принял решение приостановить поставки своих продуктов в Россию.
Мы продолжаем онлайн-хроники российско-украинского конфликта. Вот что случилось в среду, 9 марта:
- Минобороны официально признало участие срочников в спецоперации на Украине. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре найти виновных в отправке солдат;
- Центробанк ввел новые правила операций с наличкой: теперь банк может выдавать в валюте только до 10 тысяч долларов, остальное — рублями. Любая валюта будет выдаваться в долларах США, наличная валюта продаваться в банках не будет;
- о закрытии ресторанов объявили KFC и McDonald's;
- Минобороны показало секретный документ нацгвардии Украины, в котором говорилось о подготовке нападения на Донбасс в марте 2022 года;
- Правительство России объявило очередной пакет мер по поддержке населения и бизнеса в условиях санкций. Помощь ждет вкладчиков, транспортников, хлебопеков и строителей;
- ЕС опубликовал новый санкционный список. В нем — 14 крупных бизнесменов, члены их семей и 146 российских сенаторов.
Это и другие подробности читайте в нашей онлайн-трансляции.