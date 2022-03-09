В Хургаде застряли сотни россиян, вылета они ждут уже более 9 часов

Свыше трех сотен россиян уже более девяти часов ожидают вылета в аэропорту Хургады. Вывозной борт AZUR air не смог вернуться в Россию из Египта по причине поломки. Туристы ждут резервный самолет, сообщает 9 марта АТОР.



Согласно данным FlightRadar, рейс ZF-518 из Хургады в Москву должен был вылететь из египетского аэропорта в девять утра, но этого не произошло. Российские пассажиры, прибывшие в терминал заранее, все еще ожидают приглашения на посадку.



Самолет должен был доставить на родину 342 россиянина, включая младенцев. Как рассказали очевидцы, пассажирам в аэропорту после трех часов задержки объявили, что самолет не сможет вылететь в Москву сегодня, так как он неисправен («сломался»).

