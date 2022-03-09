СПб биржа запустила торги, но акции российских компаний в них не участвуют

О планах начать основные торги в 17:00 мск в среду сообщается на сайте биржи. Решение об этом принималось на основании консультаций с ЦБ и участниками торгов. Время связано с началом основных сессий на международных площадках.



При этом 9 марта не будут проводиться торги еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами на евро, ценными бумагами компаний из стран СНГ, с листингом на Лондонской бирже, российских компаний, а также тех, чьи ценные бумаги размещены в США: Yandex, VEON (владеет сотовым оператором «ВымпелКом», работающим под брендом «Билайн»), Mobile TeleSystems (МТС), Ozon, Cian, HeadHunter и Nexters.

