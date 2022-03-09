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Магазины Victoria's Secret приостановили работу в России

Американская сеть магазинов нижнего белья Victoria's Secret приостановила работу в России. Информация об этом появилась на сайте компании 9 марта.

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Работа интернет-магазина уже приостановлена. Как убедился корреспондент «Фонтанки», сейчас оформить заказ на сайте невозможно. Розничные магазины будут открыты до 22:00.

Как заявляют в компании, все оформленные ранее заказы Victoria's Secret доставит. Возвраты магазин принимает в обычном режиме.

Напрямую о причинах приостановки работы Victoria's Secret не говорит. О возобновлении торговли компания обещает сообщить позднее.

Ранее о прекращении работы в России заявили магазины Nike, Mango, Н&M, Zara, Bershka, Pull and Bear, Reserved и другие. В стране приостановили работу и многие люксовые бренды: Gucci, Balenciaga, Dior и Chanel.

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Комментарии (6)

Cashmare
-Странно, почему тебя зовут Виктория, а по паспорту ты Виктор?
- Victoria's secret
(ц)
BobCat2
Белорусский трикотаж!
VKuser536714471
байковые штанишки.
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