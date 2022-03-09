Магазины Victoria's Secret приостановили работу в России

Работа интернет-магазина уже приостановлена. Как убедился корреспондент «Фонтанки», сейчас оформить заказ на сайте невозможно. Розничные магазины будут открыты до 22:00.



Как заявляют в компании, все оформленные ранее заказы Victoria's Secret доставит. Возвраты магазин принимает в обычном режиме.



Напрямую о причинах приостановки работы Victoria's Secret не говорит. О возобновлении торговли компания обещает сообщить позднее.



Ранее о прекращении работы в России заявили магазины Nike, Mango, Н&M, Zara, Bershka, Pull and Bear, Reserved и другие. В стране приостановили работу и многие люксовые бренды: Gucci, Balenciaga, Dior и Chanel.

