Начался прием заявок на кредитные каникулы для физлиц и реструктуризацию кредитов малого и среднего бизнеса

Банки начали прием заявок на кредитные каникулы от физлиц. Как сообщили в ВТБ, для получения «федеральных» каникул необходимо, чтобы доход за месяц до обращения снизился более чем на 30%, есть ограничения и по суммам кредитов. Кроме того, банк принимает заявки на реструктуризацию кредитов у компаний МСБ, а также на новые программы кредитования, запущенные Банком России.

Физлица могут получить кредитные каникулы в рамках Федерального закона №106 — максимально на 6 месяцев, программа действует до 30 сентября 2022 года. В соответствии с законодательством, кредитные каникулы подключаются в течение 5 дней. Максимальный размер кредита на дату его предоставления, по которому можно оформить отсрочку, составляет 250 тыс. руб. по потребительским кредитам или автокредитам без залога, 600 тыс. по залоговым автокредитам, 100 тыс. руб. по кредитным картам. По ипотеке размер кредита для Москвы не должен превышать 4,5 млн руб., в Московской области, Петербурге и дальневосточных регионах — 3 млн руб., для Ленинградской области и иных регионов — 2 млн руб.



Клиенты, которые не попадают под действие федеральных кредитных каникул, могут обратиться за реструктуризацией по собственным программам ВТБ, разработанным еще во время первой волны пандемии коронавируса. Здесь схема такая: по кредитам наличными, автокредитованию и кредитным картам отсрочка платежей предоставляется на 1 месяц каждые полгода, по ипотеке — на 3 месяца один раз в течение всего срока действия кредита. Воспользоваться программой могут клиенты, у которых на момент обращения нет просроченной задолженности и выплачено минимум шесть платежей по кредиту, при этом по кредиту наличными и авто до окончания срока кредита должно быть не менее 3 месяцев, а по ипотеке сумма кредита должна быть не более 20 млн рублей. Ипотечные заемщики могут также воспользоваться программой ипотечных кредитных каникул, которые доступны в рамках № 353-ФЗ.

Запросы среднего и малого бизнеса на предоставление отсрочки платежей по действующим кредитным договорам рассматриваются индивидуально, отметили в ВТБ. Так, в рамках собственной программы банка отсрочка по кредитным платежам предоставляется на срок до шести месяцев по процентам и до одного года — по основному долгу. Также банк принимает заявки индивидуальных предпринимателей на кредитные каникулы в рамках Федерального закона №106.

