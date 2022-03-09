История хулигана, колотившего машины на Парашютной, закончилась всеобщим примирением

Инцидент произошел вечером 14 сентября. С 21:40 до 22:10 мужчина шел по двору дома 34, строение 1 по Парашютной улице и беспричинно, из хулиганских побуждений, начал ногами и руками колотить припаркованные автомобили, сообщает 9 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сначала он подошел к BMW 1 Series и стал бить его по зеркалу заднего вида и стеклоочистителю с правой стороны, по капоту и правой передней стойке двери, повредив на последних лакокрасочное покрытие. Следующей жертвой стала LADA Kalina: досталось обоим зеркалам, стеклоочистителям, передней левой двери и лобовому стеклу. После этого удары посыпались на BMW 325 и Toyota Camry. В итоге ущерб владельцам БМВ составил 44 715 рублей и 64 742,41 рубля, «Лады» — 43 222 рубля, «Тойоты» — 50 910 рублей.