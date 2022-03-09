Налоговая теперь будет считать роскошными машины не за 3 млн, а от 10 млн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 марта объявил об изменнии подхода к налогообложению владельцев автомобилей. Согласно действующему уже много лет правилу, машины дороже определенной суммы облагались повышенным транспортным налогом. Теперь нижний порог повышается более чем втрое.

Согласно действующим правилам, ФНС ежегодно публикует список автомобилей и их комплектаций, которые считаются роскошными и на которые начисляется повышенный налог. Последний такой список был опубликован в 2021 году, и в него включены машины, стоимость которых начинается от 3 млн рублей.