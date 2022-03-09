Налоговая теперь будет считать роскошными машины не за 3 млн, а от 10 млн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 марта объявил об изменнии подхода к налогообложению владельцев автомобилей. Согласно действующему уже много лет правилу, машины дороже определенной суммы облагались повышенным транспортным налогом. Теперь нижний порог повышается более чем втрое.
Согласно действующим правилам, ФНС ежегодно публикует список автомобилей и их комплектаций, которые считаются роскошными и на которые начисляется повышенный налог. Последний такой список был опубликован в 2021 году, и в него включены машины, стоимость которых начинается от 3 млн рублей.
Нынешние правила предусматривают увеличение размера налога на дорогие машины на определенный коэффициент:
- 1,1 — для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет;
- 2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более пяти лет с года выпуска;
- 3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.
Однако недавний кризис на авторынке и резкое падение рубля привели к тому, что дороже 3 млн рублей стали стоить машины, которые даже при большом желании нельзя считать роскошными. Так что чиновникам приходится сильно корректировать список «дорогих» моделей. Как пообещал 9 марта Михаил Мишустин, теперь в него будут включаться комплектации стоимостью не менее 10 млн рублей.