FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -6
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Городская больница в Озерках вышла из коронавирусного режима. Плановый и экстренный прием пациентов начнется через неделю

Комитет по здравоохранению издал распоряжение о возобновлении с 16 марта оказания специализированной медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями — «в связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией» в многопрофильной больнице в Озерках. Об этом стало известно 9 марта.

0
Печать

Это значит, что сейчас больница «отмывается» в соответствии с правилами СанПиН, а через неделю начнет принимать петербуржцев, которые ждали госпитализации в эту клинику для получения высокотехнологичной и специализированной помощи.

На полную мощность ГМПБ № 2 заработает с 16 марта — в этот день откроется прием пациентов, как доставленных скорой помощью, так и госпитализирующихся по направлениям из городских поликлиник.

В коронавирусный режим больница в очередной раз входила в так называемую четвертую волну и проработала в нем ровно 5 месяцев — с 16 октября 2021 года.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний