Городская больница в Озерках вышла из коронавирусного режима. Плановый и экстренный прием пациентов начнется через неделю

Это значит, что сейчас больница «отмывается» в соответствии с правилами СанПиН, а через неделю начнет принимать петербуржцев, которые ждали госпитализации в эту клинику для получения высокотехнологичной и специализированной помощи.



На полную мощность ГМПБ № 2 заработает с 16 марта — в этот день откроется прием пациентов, как доставленных скорой помощью, так и госпитализирующихся по направлениям из городских поликлиник.



В коронавирусный режим больница в очередной раз входила в так называемую четвертую волну и проработала в нем ровно 5 месяцев — с 16 октября 2021 года.

