Единственный «яблочник» в Лисьем Носу сдал мандат из-за «неумения врать»

«В сложившихся условиях в единой системе органов публичной власти можно молчать, врать и лицемерить — не хочу, не умею и не буду. С сегодняшнего дня я слагаю с себя полномочия депутата муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос», — написал Хархордин, снабдив свой пост песней Кипелова «Я свободен».

В поселке Лисий Нос Приморского района Петербурга единственный член партии «Яблоко» в местном совете Иван Хархордин сдал свой мандат, заявив, что не хочет быть «соучастником» информационной политики муниципалитета. Об этом он сообщил 9 марта в группе во «ВКонтакте».

После решения сложить полномочия «яблочник» переименовал свою группу в социальной сети в «Хархордин Иван | Больше не МС Лисий Нос». В описании страницы экс-мундеп пишет, что больше не будет выкладывать на ней информацию о работе в муниципальном совете.



Как пояснил «Фонтанке» сам Хархордин, его решение связано с введением уголовной ответственности за фейки о боевых действиях на Украине. «Любое выступление в совете стало невозможным, альтернативная точка зрения криминализирована. Сидеть и молчать — это значит выражать поддержку», — считает он. По словам экс-мундепа, партия «Яблоко» пока на его решение никак не отреагировала.



Иван Хархордин был депутатом в совете Лисьего Носа с 2019 года. На момент выборов он занимал пост замгендиректора ООО «Геостройпроект».

