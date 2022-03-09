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В «красных зонах» Петербурга осталось 4000 пациентов с ковидом

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Число пациентов с коронавирусом в Петербурге продолжает снижаться. Как следует из эпидемиологической справки Смольного, опубликованной 9 марта, в «красных зонах» городских стационаров осталось 4 042 человека. Из них 385 — в реанимации, а 142 подключены к ИВЛ.

Еще 55 264 человека находятся на амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него. А 387 — в карантине. В госпитале в «Ленэкспо», согласно справке, остаются 85 пациентов.

Число полностью привитых петербуржцев оценивается в 3,01 млн. Из них — 2037 детей. За сутки полностью привили всего 417 жителей.

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