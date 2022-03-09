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«Яндекс.Дзен» ограничит доступ для иностранцев

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Блогерская платформа «Яндекс.Дзен» ограничила доступ к контенту для иностранных пользователей.

«С 9 марта сервис блогов будет доступен только для пользователей из России», — сообщает 9 марта РБК.

Такой шаг в «Яндексе» обосновали «невозможностью обеспечить высокое качество персонализации на других языках».

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Комментарии (6)

266609274
какой стыд
Fruit Bat
Иностранцы заплакали.
W Bons
достойный ответ
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